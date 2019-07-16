الراجحي: عمل الأنشطة التجارية لـ24 ساعة يُساعد المنشآت على النمو والتوسع

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، إن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يُساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الراجحي: « صُدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن لأبناء الوطن».

وأضاف وزير العمل والتمية الاجتماعية، أن القرار يُساهم في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.

كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .