الغريري يشارك باحتفال السفارة المصرية في الرباط بثورة يوليو

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، في احتفال السفارة المصرية بالرباط بذكرى ثورة 23 يوليو 1952. نُظم الحفل في مقر إقامة السفير المصري بالرباط أشرف إبراهيم، فيما أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية بهذه المناسبة عن أحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب المصري الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء.

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