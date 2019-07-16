الجدعان: نظام المنافسات والمشتريات يحمي المال العام ويمنع المصالح الشخصية

أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، اليوم الثلاثاء، أن نظام المنافسات والمشتريات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، سيعزز الشفافية والنزاهة والتنافسية، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال الجدعان في بيان تم نشره عبر حساب الوازرة الرسمي بموقع التواصل تويتر، إن النظام الجديد يأتي كممكِّن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في الشراء المباشر والمنافسات المحدودة، كما يعفيها من تقديم الضمان الابتدائي.

وأضاف أن نظام المنافسات والمشتريات يحقق استدامة الشركات المدرجة في السوق المالية، ويكرّس مفاهيم الحوكمة، كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية، مما يسهم في نمو الناتج المحلي.

وتابع الجدعان قائلًا: «إن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد، الذي سيقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الجديد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية».

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وقدم وزير المالية، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الجديد

ودعت وزارة المالية، المهتمين، إلى الاطلاع على تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2xPK0bq

ووافق مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على عدة قرارات منها: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.