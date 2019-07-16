حج / مركز حي الزهراء بمكة ينفذ عددًا من البرامج لخدمة الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ



مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واس

ينفذ مركز حي الزهراء بمكة المكرمة التابع لجمعية مراكز الأحياء عددا من البرامج لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ بعنوان " الحج شعائر ومشاعر " .

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز عصام بن عبدالهادي البركاتي أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات مع مجموعة من أهالي مكة المكرمة لتعريفهم بأهمية حسن استقبال ضيوف الرحمن وإكرامهم وواجباتهم نحوهم، علاوة على التنسيق مع الجهات الاجتماعية لاستضافة ضيوف الرحمن.

وأفاد أن المركز وضع برنامج لاستقبال الحجاج عند وصولهم إلى مداخل مكة المكرمة وفِي مقار سكنهم، لافتاً النظر إلى أن هناك برنامج يختص بعيادة المرضى من ضيوف الرحمن في مستشفيات مكة المكرمة بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك برنامج لتنظيم رحلات لمعالم مكة المكرمة التاريخية والدينية، إلى جانب برنامج سقيا الماء لضيوف الرحمن في الطرق والممرات التي توصل للمسجد الحرام، وبرنامج لإطعام ضيوف الرحمن المتأخرين إلى يوم 15 محرم في مساكنهم، بالإضافة إلى برنامج توديع ضيوف الرحمن بالورود والهدايا والأناشيد أثناء مغادرتهم إلى أوطانهم.

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19:01ت م

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