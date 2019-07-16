حج / مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا تعقد اللقاء السنوي لمشروع التطويف المركزي



مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

عقدت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا اليوم اللقاء السنوي مع مدير مشروع التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور عثمان بن بكر قزاز بحضور مستشار المؤسسة المطوف أسامة زواوي والمشرف على التطويف المركزي بالمؤسسة حاتم عسيري ورؤساء مكاتب الخدمات الميدانية وذلك في قاعة السيد جعفر جمل الليل بمقر المؤسسة بمكة المكرمة .

وأوضح الدكتور عثمان قزاز أن برنامج التطويف المركزي يأتي من حرص وزارة الحج والعمرة و الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على تقديم هذه الخدمة على أعلى المستويات من الجودة التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الحج والعمرة والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء الحج والعمرة والزيارة وتيسير وصولهم للحرمين مبينا أن الهيئة وضعت الخطط والآليات اللازمة للعمل متضمنة توفير الكوادر البشرية المدربة بالإضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية، ووضع خطة تفويج حجاج مؤسسات الطوافة لإتمام طواف القدوم بسهولة ويسر وذلك سعياً منها لتسهيل كافة السبل لراحة وسلامة الحجاج اثناء تأديتهم لهذا النسك.

وأبان أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ خطة اعمال تم إعداداها بالتنسيق والتعاون مع مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية بمؤسسات الطوافة وإرشاد وتوجيه حجاج المؤسسات إلى الطريقة الشرعية الصحيحة لأداء شعيرة طواف القدوم، وتفويج حجاج كافة المؤسسات المشاركة في البرنامج للمسجد الحرام وفق آلية منظمة تضمن سلامتهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة لافتا النظر إلى أن الخطة مبنية على إنشاء خمس مراكز بشرية موزعة على أبواب المسجد الحرام بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تتمثل في أبواب الملك عبد العزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والسلام، والعمرة، وقيام مكاتب الخدمات الميدانية بالتواصل مع إدارة البرنامج بوقت كافي لطلب الاستفادة من خدمة برنامج التطويف المركزي وفق أرقام تواصل تم تزويدهم بها بالإضافة إلى تحديد مواعيد منع التفويج للمسجد الحرام حسب تعليمات الجهات الأمنية ومنها عدم إرسال الحجاج إلى الحرم المكي لأداء الطواف قبل وبعد الصلاة بساعة، وتوعية الحجاج وإرشادهم قبل البدء في إرسالهم للمسجد الحرام.

وأفاد الدكتور القزاز أن المشروع عقد أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج مع رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية بمؤسسات الطوافة، تم خلالها شرح طريقة الاستفادة من برنامج التطويف المركزي بالهيئة، وتوعية الحجاج والتأكيد على أهمية الاستفادة من البرنامج والالتزام بمواعيده مبينا أنه سيتم تزويد رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية بإحصائيات يومية عن عدد الحجاج الذين تم تطويفهم في كل مرحلة وآلية التواصل مع إدارة البرنامج لطلب الاستفادة من الخدمة.

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18:53ت م

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