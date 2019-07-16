أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تحديث بيانات “أبشر” ونقل كافة الخدمات إلى الموقع الجديد، وتسعي وزارة الداخلية الى التطور المستمر ومواكبة أحداث التطورات التكنولوجية، ضمن خطة المملكة لمواكبة أحدث التقنيات في المعاملات الحكومية لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، ويقدم نظام أبسر العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال إجراء كافة المعاملات بشكل سريع دون الحاجة للذهاب الى مقر الجهات الحكومية، ويمكنكم إجراء جميع خدماتكم من خلال التسجيل فى المنصة الجديدة، وتحديث بياناتكم للإستفادة من الخدمات سواء أبشر الأفراد أو أبشر الأعمال.

أبشر الجوازات

تقدم منصة أبشر الجوازات خدمات عديدة ومميزة، ويمكن للمقيمين والمواطنين إنجاز كل معاملاتهم من خلال هذه المنصة مثل : تجديد الإفامة، خدمات التأشيرات، إصدار الإقامة .

تجديد جواز السفر، إصدار تصاريح السفر للتابعين، إصدار جواز السفر .

خدمات التابعين، تمديد تأشيرة زيارة، تعديل المهنة، نقل الخدمات، خدمات التابعين.

معلومات جواز السفر، معلومات سجل السفر، المعلومات الشخصية، معلومات العنوان. Advertisements الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، الاستعلام العام عن البصمة .

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة، الاستعلام عن وصول العمالة. استعلام عن صلاحية الإقامة يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر منصة أبشر الجديدة من خلال هذه الخطوات : الخطوة الاولى هي تسجيل الدخول الى موقع أبشر للجوازات الجديد عبر هذا الرابط.

ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي : ( رقم الإقامة، وكتابة الرمز المرئى) .

ثم النقر على “عرض” .

وسيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بك .

