شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يرفه ضحايا الحوثي من الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الثلاثاء) يوماً مفتوحاً في حديقة محافظة مأرب العامة بمشاركة 26 طفلا هم أطفال الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن و30 طفلاً نازحاً من نازحي مخيمات المحافظة.

واشتملت أنشطة اليوم المفتوح على مرسم حر، وألعاب رياضية وحركية، كوسيلة من وسائل التفريغ النفسي للتخلص من معاناة الحرب والنزوح، إضافة إلى مسابقات تعليمية وثقافية ومشغولات يدوية.

Advertisements

وهدفت الأنشطة إلى تعزيز دور التأهيل النفسي والاجتماعي الذي يقوم به المركز للأطفال في تعزيز الاتصال والتواصل مع محيطهم، خصوصاً أقرانهم من الأطفال النازحين، ممن لهم تجربة مريرة مشابهة مع الحرب، تحتم إشراكهم ليعيشوا جواً من الفرح والمرح، وينسوا معاناتهم من الحرب.

وعبر الأطفال المشاركون عن سعادتهم بالاهتمام بهم، وإعطائهم فرصة الاستمتاع في أنشطة اليوم المفتوح التي كانت مشوقة من خلال الفقرات والأنشطة المتنوعة التي قدمت لهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والقائمين عليه على اللفتة الكريمة تجاههم وغيرهم من أطفال النزاع في اليمن.

وينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع في اليمن عبر شريكه المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني، الذي انطلق في أغسطس 2017 ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.