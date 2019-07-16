شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية»: قرار الـ 24 ساعة لا يمس «أوقات الصلوات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، أن قرار السماح للمحالات بالعمل 24 ساعة لا يسمح أو يمس أوقات الصلوات، مشيرا في مداخلة مع قناة العربية إلى أن الهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة .

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، أن قرار السماح للمحالات بالعمل 24 ساعة لا يسمح أو يمس أوقات الصلوات، مشيرا في مداخلة مع قناة العربية إلى أن الهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة

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