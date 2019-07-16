خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله - رعاه الله - أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما وصل في معيته - رعاه الله - كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، و نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، و نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.
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