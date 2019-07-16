«الاقتصادية والتنمية» يطلع على أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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