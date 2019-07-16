السعودية | خسوف جزئي للقمر .. وهذا توقيت مشاهدته في السعودية

شكرا لقرائتكم خسوف جزئي للقمر .. وهذا توقيت مشاهدته في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"العربية.نت" أنه يصادف اليوم الثلاثاء 16 يوليو تساوي ميل الشمس مع خط عرض مكة مما يعني مرور الشمس من فوق مكة مباشرة ظهيرة الثلاثاء وتعامد الشمس مباشرة على الكعبة المشرفة، ويصادف منتصف ليل الثلاثاء خسوف جزئي للقمر لمدة ثلاث ساعات تقريباً.

ويستفاد من هذه الظاهرة بتحديد وتصحيح اتجاه القبلة بواسطة استخدام ظل الأشياء، حيث يكون اتجاه الظل معاكسا تماماً لاتجاه القبلة، ويمكن الاستفادة منها في أي مكان في العالم يشاهد الشمس لحظتها من شرق آسيا إلى السواحل الشرقية من الأميركيتين.

كما أوضح أنه خلال ساعات الليل يصل القمر للحظة الاكتمال والاستقامة على مستوى واحد من الشمس والأرض مما يجعله يمر من خلف الأرض فيدخل في ظل الأرض جزئياً، يبدأ دخوله في منطقة شبه الظل (غير ملاحظة للعين) الساعة 9:44 مساء الثلاثاء ثم يبدأ ظل الأرض الحقيقي بالظهور على سطح القمر ويبدأ الخسوف الجزئي في السعودية الساعة 11:02مساء، ويصل لذروة الخسوف الجزئي بنسبة 65% الساعة 12:30صباحا.

Advertisements

وبحسب هندي يبدأ القمر بالخروج مرة أخرى من خلف ظل الأرض فينتهي الخسوف الجزئي الساعة 1:59فجر الأربعاء وينتهي تأثير شبه الظل غير المرئي الساعة 3:17 صباحا، حيث يستغرق مدة الخسوف الجزئي كاملاً ساعتين وثمان وخمسين دقيقة.

وأكد أنه يُرى الخسوف من جميع مناطق العالم ماعدا أميركا وكندا، ويشاهَد فجرا من أستراليا وشرق آسيا الخسوف مع غروبه، بينما في أميركا الجنوبية يشاهد أثناء شروقه مع غروب الشمس أما بقية الدول ومنها العربية يشاهد الخسوف بكامل مراحله.

كما ذكر هندي أنه يعد هذا الخسوف الحقيقي الأخير في هذا العام ولن يشهد العالم خسوفا آخر حتى شوال من عام 1442هجرية حيث تكون السنة المقبلة بدون أي حالة لخسوف قمري حقيقي.