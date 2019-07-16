، في أولى ودّيّاته.. الاتحاد يتغلَّب على بولتون الإنكليزي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الاتحاد بتحقيق الفوز في أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام في مدينة مانشستر الإنكليزية، على فريق بولتون الإنكليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل الصربي بريوفيتش أولاً للاتحاد، قبل أن يحرز الفريق الإنكليزي هدفين، لكن عبدالرحمن الغامدي تمكَّن من إحراز هدف التعادل، فيما تكفل عبدالعزيز البيشي بتسجيل هدف الانتصار الثالث.

وأشرك المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مواطنه لويس خيمينيز، في القائمة الأساسية، بالإضافة إلى الوافد الأرجنتيني إيميليانو فيكيو.