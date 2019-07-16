، خسوف جزئي للقمر الليلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشاهد بالمملكة و5 قارات

يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ في الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً، وينتهي في02:00 صباحاً.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري: هذا الخسوف سيشاهد في كل من قارات آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.

وأضاف: من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.