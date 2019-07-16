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يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ في الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً، وينتهي في02:00 صباحاً.
وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري: هذا الخسوف سيشاهد في كل من قارات آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.
وأضاف: من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.
خسوف جزئي للقمر الليلةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ في الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً، وينتهي في02:00 صباحاً.
وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري: هذا الخسوف سيشاهد في كل من قارات آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.
وأضاف: من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:58 PM
يشاهد بالمملكة و5 قارات
يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ في الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً، وينتهي في02:00 صباحاً.
وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري: هذا الخسوف سيشاهد في كل من قارات آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.
وأضاف: من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.
، خسوف جزئي للقمر الليلة ،
المصدر : الخليج 365
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