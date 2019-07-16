"شرطة الرياض" تكشف تفاصيل جريمة مقـتل مقيم في مركز رياضي بحي السويدي

دبي - بواسطة محمد فارس أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض تفاصيل جريمة مقتـل مقيم من الجنسية المغربية داخل أحد المراكز الرياضية في حي السويدي بالرياض.

وأفاد بأن الجهات الأمنية باشرت عند الساعة (6:38) من مساء الأحد 1440/11/11هـ بلاغاً عن تعرض مقيم مغربي الجنسية يبلغ من العمر 29 عاماً للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاتـه إثر تلقيه طعنة بالصدر من سـلاح أبيض (سكين).

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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وأضاف أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحـادثة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.