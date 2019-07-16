

جيزان 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة جازان اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان " من أجل مشاريع بلدية ذات إنجاز اسرع وجودة أعلى " ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان بمشاركة فريق عمل متخصص من وزارة الشؤون البلدية والقروية .

واستعرض أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان في بداية ورشة العمل الوضع الحالي لمشاريع أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها والتحسن الكبير الحاصل في مسارها بعد تشكيل فريق التدخل السريع بالأمانة ، حيث انعكست نتائج عمله على أرض الواقع بسرعة إنجاز المشاريع ، منوهًا بتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي للارتقاء بجودة المشاريع وضرورة الإستفادة القصوى من الاعتمادات المالية ، وتحقيق الهدف المنشود من جودة المشاريع والخدمات البلدية المقدمة.

كما تابع المشاركون عرضًا مرئيًا لنتائج عمل فريق التدخل السريع الذي تم تشكيله في أمانة جازان في منتصف جمادى الآخرة الماضي والتحول الإيجابي الحاصل في مسارات المشاريع وارتفاع عدد المشاريع المنتظمة وانخفاض عدد المشاريع المتعثرة بالأمانة وبلديات المنطقة نتيجة لتنفيذ خطة عمل فريق التدخل السريع بالأمانة لمعالجة وتصحيح مسارات المشاريع التي تحت التنفيذ ، كما تم عرض خطة الفريق في سرعة طرح وترسية المشاريع والمبادرات وترسيتها وتوقيع عقود كافة المبادرات المعتمدة للأمانة وبلديات المنطقة ، حيث يعمل الفريق حالياً على سرعة ترسية الوفورات البسيطة المتبقية من تكاليف المبادرات ، كما تم عرض نسبة الصرف والتي تجاوزت فيها الأمانة نسبة الصرف المستهدفة بنهاية الربع الثاني من ميزانية العام الحالي ، كما تم عرض المعوقات التي تتطلب الدعم والإيضاح من فريق العمل الزائر من الوزارة.

وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا حول عمل فريق التدخل السريع بالأمانة وتقديم العديد من التوصيات والمقترحات لتطوير العمل لتحقيق الطموحات وأهداف التنمية وترسم صورة أجمل لمستقبل منطقة جازان .

// انتهى //

18:39ت م

0210





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ورشة عمل عن المشاريع البلدية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.