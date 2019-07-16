ثقافي/ مهرجان "صيف بريدة 40" يستقطب المهتمين بتسويق المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية



بريدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

استقطب مهرجان "صيف بريدة 40" ، الأسر المنتجة والشباب والفتيات والمهتمين بتسويق المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية، بمشاركة أكثر من 130 منفذاً للقطاع التجاري المتخصص بالأكلات الشعبية والوجبات السريعة، بالإضافة إلى مشاركة جهة حكومية وخيرية واجتماعية ، وذلك في منتزه الملك عبدالله ببريدة .

ويقدم المهرجان الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم بإشراف إمارة المنطقة وبدعم الهيئة العامة للترفيه، لزواره أكثر من 70 فعالية متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع من كبار السن والشباب من الجنسين والأطفال وملائمة لجميع الأطياف، من عروض عالمية، ومسرح، وألعاب متنوعة كرنفالية وواقعية افتراضية، إضافة إلى محاكاة مواقع تراثية عالمية وعربية ومحلية من خلال إنشاء أسواقًا شعبية محاكيه كسوق خان الخليلي الشهير، وسوق قبة رشيد .

يذكر أن مهرجان صيف بريدة أسهم في توفير فرص العمل للشباب والشابات وساعد بدعم الاقتصاد في المملكة من خلال الحرف والمشغولات والمأكولات الشعبية.

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18:08ت م

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