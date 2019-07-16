

الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

يشاهد سكان المملكة العربية

أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد ذلك في كل من قارات : آسيا ، أستراليا ، أفريقيا ، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.

// انتهى //

17:38ت م

0199



الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسيشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ بمشيئة الله تعالى عند الساعة 11:02 مساءً ، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً ، وينتهي 02:00 صباحاً.أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد ذلك في كل من قارات : آسيا ، أستراليا ، أفريقيا ، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.// انتهى //17:38ت م0199

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خسوف جزئي للقمر الليلة يشاهد بالمملكة وخمس قارات بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.