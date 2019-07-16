

أبهـا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة و المهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه جرى خلال الشهر الماضي سحب 96 مركبة تالفة من مواقع مختلفة بمدينة أبها, بمشاركة أكثر من 20 معدة وآلية متنوعة و 35 عاملاً, مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة في الأمانة قامت بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأكد الحميدي أن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري, وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

// انتهى //

17:27ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.