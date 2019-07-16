السعودية | القصبي: قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيمكن من رفع جودة الحياة في المدن السعودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:18 مساءً, 16 يوليو 2019 م المناطق - واس رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مما سينعكس إيجاباً – بإذن الله – على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأوضح الدكتور القصبي أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وأكد معاليه أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م.

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