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فيديو.. صاروخ قطري بوكر إرهابيين في إيطاليا
متابعات الخليج 365 - متابعة
في سابقة هي الأولى من نوعها، عثرت السلطات الإيطالية على صاروخ قطري بحوزة خلية من النازيين الجدد.
وأثناء مداهمة السلطات الإيطالية لأحد الأوكار الخاصة بالنازيين الجدد تم العثور على صاروخ فرنسي الصنع تعود ملكيته إلى سلاح الجو القطري.
وقالت الشرطة الإيطالية في بيان: “ضُبط خلال العملية صاروخ جو – جو في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري”، مشيرة إلى أن المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ عبر محادثات على تطبيق واتساب.
وأظهرت فحوص لاحقة أن الصاروخ فرنسي الصنع، ومن طراز ماترا، وكان مملوكاً للقوات المسلحة القطرية في وقت من الأوقات.
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