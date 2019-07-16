البنتاغون: نعتقد أن إيران تحتجز ناقلة نفط

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أنها تعتقد أن إيران تحتجز ناقلة نفط فُقدت في مضيق هرمز.

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وكانت الإمارات نفت في وقت سابق ما تردّد حول ملكيتها للناقلة المفقودة.

وقال مسؤول إماراتي: إن ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز غير مملوكة أو مشغلة من الإمارات، ولم ترسل نداء استغاثة.