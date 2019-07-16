هل يشمل عمل المحلات 24 ساعة أوقات الصلوات ؟

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهندس خالد الدغيثر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون التخطيط والبرامج أن قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة، لا علاقة له بأوقات الصلوات.

وكان مجلس الوزراء قرّر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يُحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

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وسينعكس هذا القرار إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

يُشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.