الراجحي: قرار المراكز التجارية يحقق نمو القطاع الخاص

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن صُدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع ويستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن لأبناء الوطن.

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وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء قرّر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يُحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع.