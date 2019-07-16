شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة في حادث طريق بللسمر - تنومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري، أن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر بإتجاه تنومة بعدد من الفرق الإسعافية.

وقال، فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الذي وقع مساء أمس، تم توجيه 4 فرق إسعافية واتضح وجود 11 إصابه متفرقة، حيث تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة، تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر، بينما نُقلت بقيه الحالات عن طريق جهات أخرى مشاركه بالموقع، من بينها 4 حالات تم نقلها عن طريق المواطنين.