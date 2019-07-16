شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية»: افتتاح المحلات 24 ساعة سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لـ 24 ساعة سيمكن من رفع جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير السلع والخدمات لسكانها على مدار الساعة، كما سيساهم في رفع مستوى تنافسية المدن.

وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم السماح يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف من خلالها لتمكين قطاع الأعمال ليلعب دوراً محورياً في ربع مستوى رفاهية سكان المدن وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة التجارية، منوهة بأن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030