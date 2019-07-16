شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه.

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وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن فهد بن محمد و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز و الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي و الأمير تركي بن عبدالله الفيصل و الأمير نواف بن سعود بن سعد و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد و الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد و الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز و الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز و الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز و الأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز و الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وأصحاب الفضيلة وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، و محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز و نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، و نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، و نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.