شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال اجتماعه برئاسة المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

اختتمت اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت برئاسة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش المكتب التنفيذي التوصيات المقدمة إليه من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، لإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.

وأعد المكتب التنفيذي عددًا من التوصيات، ومشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.

كما تضمنت أيضًا سبل الارتقاء بالإعلام العربي بهدف دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح كونه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.