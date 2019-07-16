الأمير سعود بن نايف يشدد على أهمية ابتكار الحلول السكنية والاهتمام بتنمية المستفيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية الأستاذ ناصر بن جبران الشهراني، وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوه في مستهل اللقاء بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لقطاع الإسكان وبالأخص مشروعات الإسكان التنموي، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، كان أبرزها إطلاق منصة "جود الإسكان" والتبرع السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً أن ملف الإسكان التنموي والشراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي في هذا الملف، تأكيد على ما يحظى به المواطن من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، مشدداً على أهمية ابتكار حلول سكنية تلبي تطلعات المستفيدين، والعمل الجاد على الوصول إلى كافة المستفيدين، والحرص على الشراكات الفاعلة لتنمية المستفيد بعد مرحلة توفير المأوى، مشيداً بالدور الاجتماعي لبنك ساب، وأوقاف العرادي في توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء أكثر من 70وحدة سكنية، وغيرهم من الداعمين والمساهمين، داعياً الشركات والمؤسسات لتفعيل دورها في هذا الجانب، متمنياً للجمعية والقائمين عليها التوفيق.

من جهته رفع رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه للجمعية وأعمالها، وحرصه على أن تواصل الجمعية عطاءها وتتوسع في استقبال المستفيدين، مؤكداً أن الجمعية تنفذ عدداً من المشروعات السكنية الاقتصادية للمستفيدين، في مدد لا تتجاوز حاجز الشهرين، وباستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.