أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين "حياك" لخدمات إمارة الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعزيتهم في وفاة الفقيدةالأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، كما عبر سموه باسمه وباسم أبناء وبنات الفقيدة عن شكره لأصحاب الجلالة والفخامة ورؤساء وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، ولأصحاب السمو الأمراء، والفضيلة،والسعادة، الذين شاركوا العزاء في وفاة الفقيدة، معرباً عن شكره لكل من قدم العزاء حضوراً، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو عبر البرقيات، وعبر منصات الإعلام المختلفة، مضيفاً "نحمد لله على قضاءه وقدره وندعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يتجاوز عنها وأن يجعلها من المرضيين الذين رضي عنهم وقبلهم قبولاً حسناً، فشكراً لكم ولكل من واسانا في الفقيدة، وأقدر لكم هذه المشاركة التي شعرت بها، ولمستها من كل فرد، وبالأخص إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في هذه المنطقة، وهذا غير مستغرب منهم ولا من غيرهم من إخوتهم المواطنين والمقيمين في بلادنا، فنحن ولله الحمد في هذه البلاد على قلب رجل واحد، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة".

جاء ذلك خلال استقباله محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومنسوبي الهيئة، بمناسبة حصول إمارة المنطقة الشرقية على شهادة الاعتماد لنظام الجودة لمراكز خدمات المستفيدين "حياك"، باعتبارها أول جهة في المملكة تحصل على هذا الاعتماد.

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وقال بهذه المناسبة "نحمد الله أن يسر الوصول إلى هذا الإنجاز، الذي ينسب الفضل فيه بعد الله إلى إخواني وزملائي الذين عملوا بجد واجتهاد لتطبيق معايير هذه المواصفة الوليدة، فجميعهم يستحق الشكر والثناء، وإننا في إمارة المنطقة الشرقية نسعد بأن نشارك تجربتنا مع مختلف الجهات، سواءً في المنطقة أو على مستوى المملكة، وهذا من دواعي سرورنا أن نسهم في نقل التجربة ومشاركة المعرفة، وباستضافتهم في المنطقة" مضيفاً "عملت الدولة على الارتقاء بالإنسان والمكان، وبجودة العمل، فخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد حريصون جداً على أن تكون كافة الخدمات الحكومية على أعلى المستويات، ولذلك أوكلت المهمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة معالي الدكتور سعد القصبي، لتحقيق تطلع ولاة الأمر بإنشاء هذه المواصفة، والرؤى متفقة مع الهيئة نحو تحقيق الجودة والتحسن المستمر، وعازمون بمشيئة الله على تقديم أجود الخدمات بأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة"، مشيداً بجهود الفريق الذي عمل على تطبيق المواصفة، ومتابعة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وفريق إدارة التطوير الإداري، والفريق المشارك من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

من جهته قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في كلمته بهذه المناسبة" إن من أفضل المناسبات على قلب كل مواطن غيور على وطنه شغوف لنمائه وريادته، هي تلك المناسبات التي تكون منبراً لإبراز تميز الوطن وأبنائه، ولا شك أن مجلس "الاثنينية" منارة وطنية واجتماعية، تجمع الكلمة، وتنير المستقبل، وتنطلق بالجميع لمبادرات نوعية جعلت من المنطقة الشرقية واحدة من أهم نقاط الجذب لمبادرات الجودة والتميز في مملكة العطاء" مشيراً إلى أن خير شاهد على ذلك هو الحضور الغفير لهذه الاحتفالية، لتسليم إمارة المنطقة الشرقية أولى شهادات الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين "حياك" باعتبارها أول جهة تحصل عليها في المملكة على مستوى القطاع الحكومي، والخاص، وغير الربحي.

من جانبه رفع الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتنقية بإمارة المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاتهما ودعمهما المتواصل واللامحدود لأعمال التطوير الإداري في الإمارة، متابعتهما الحثيثة لمختلف التفاصيل، والتي توجت بحصول الإمارة على أول اعتماد من مواصفة "حياك"، في تأكيد على تميز فريق العمل، وحرصه على المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، مثمناً الجهود المبذولة من فريق العمل رجالاً ونساءً، لافتاً النظر إلى أن فريق التطوير الإداري سيواصل العمل بمشيئة الله لتحقيق المزيد من المنجزات، وتحسين جودة الخدمات، بما يحقق تطلع أمير المنطقة ونائبه، وبما يرضي المستفيدين من مختلف الخدمات.

حضر اللقاء الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية يوسف العفالق نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وعدد من أصحاب الفضيلة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أهالي المنطقة الشرقية.