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نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، السماح للمحالّ بالعمل وقت الصلاة عبر مداخلة له على نشرة الرابعة في قناة "العربية"، مؤكداً أنه لا علاقة للقرار بتلك الأمور.
وتعليقاً على معاقبة من يمارس البيع وقت الصلاة، قال "الدغيثر": جميع القرارات السابقة نافذة، وهذا القرار لا علاقة له بهذا الموضوع.
وأضاف: قد يكون هناك لبس، لكن القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة، والهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.
"الدغيثر": لا علاقة للسماح بفتح المحالّ 24 ساعة بأوقات الصلاةبدر العتيبي الخليج 365 2019-07-16
نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، السماح للمحالّ بالعمل وقت الصلاة عبر مداخلة له على نشرة الرابعة في قناة "العربية"، مؤكداً أنه لا علاقة للقرار بتلك الأمور.
وتعليقاً على معاقبة من يمارس البيع وقت الصلاة، قال "الدغيثر": جميع القرارات السابقة نافذة، وهذا القرار لا علاقة له بهذا الموضوع.
وأضاف: قد يكون هناك لبس، لكن القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة، والهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:51 PM
وكيل وزارة البلديات للتخطيط يؤكد: جميع القرارات السابقة نافذة
نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، السماح للمحالّ بالعمل وقت الصلاة عبر مداخلة له على نشرة الرابعة في قناة "العربية"، مؤكداً أنه لا علاقة للقرار بتلك الأمور.
وتعليقاً على معاقبة من يمارس البيع وقت الصلاة، قال "الدغيثر": جميع القرارات السابقة نافذة، وهذا القرار لا علاقة له بهذا الموضوع.
وأضاف: قد يكون هناك لبس، لكن القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة، والهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.
، "الدغيثر": لا علاقة للسماح بفتح المحالّ 24 ساعة بأوقات الصلاة ،
المصدر : الخليج 365
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