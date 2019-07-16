، حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذ ،

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.
حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:45 PM
وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.
، حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذ ،
المصدر : الخليج 365
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