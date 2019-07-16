، "مطار جدة" يقدم مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانًا لضيوف الرحمن ،

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دشنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، صباح اليوم، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، لتوزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا"، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن.
ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج يقوم بتنفيذها فريق ميداني على مدار 24 ساعة، تحت إشراف مؤسسة رؤية 190؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام؛ في بادرة نوعية تسهّل على "ضيوف الرحمن" التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر؛ ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
من جهته أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، عصام بن فؤاد نور؛ أن هذه المبادرة التي تتبنَّاها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبالتعاون مع مطار المؤسس، تهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن، تتمثّل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء، وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيرًا إلى إن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.
وأعرب مدير عام المطار عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على ما يقدمانه من دعم لمطار المؤسس، منوهًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، التي انعكست على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
يذكر أن المشروع يأتي جزءًا من مجهودات المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وما يوجه به خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، من خدمات جليلة جعلت الحجاج والمعتمرين يؤدون مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وطمأنينة.
"مطار جدة" يقدم مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانًا لضيوف الرحمنعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-16
دشنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، صباح اليوم، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، لتوزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا"، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن.
ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج يقوم بتنفيذها فريق ميداني على مدار 24 ساعة، تحت إشراف مؤسسة رؤية 190؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام؛ في بادرة نوعية تسهّل على "ضيوف الرحمن" التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر؛ ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
من جهته أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، عصام بن فؤاد نور؛ أن هذه المبادرة التي تتبنَّاها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبالتعاون مع مطار المؤسس، تهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن، تتمثّل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء، وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيرًا إلى إن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.
وأعرب مدير عام المطار عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على ما يقدمانه من دعم لمطار المؤسس، منوهًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، التي انعكست على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
يذكر أن المشروع يأتي جزءًا من مجهودات المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وما يوجه به خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، من خدمات جليلة جعلت الحجاج والمعتمرين يؤدون مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وطمأنينة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:43 PM
بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة
دشنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، صباح اليوم، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، لتوزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا"، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن.
ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج يقوم بتنفيذها فريق ميداني على مدار 24 ساعة، تحت إشراف مؤسسة رؤية 190؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام؛ في بادرة نوعية تسهّل على "ضيوف الرحمن" التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر؛ ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
من جهته أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، عصام بن فؤاد نور؛ أن هذه المبادرة التي تتبنَّاها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبالتعاون مع مطار المؤسس، تهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن، تتمثّل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء، وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيرًا إلى إن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.
وأعرب مدير عام المطار عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على ما يقدمانه من دعم لمطار المؤسس، منوهًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، التي انعكست على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
يذكر أن المشروع يأتي جزءًا من مجهودات المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وما يوجه به خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، من خدمات جليلة جعلت الحجاج والمعتمرين يؤدون مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وطمأنينة.
، "مطار جدة" يقدم مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانًا لضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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