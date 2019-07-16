محمد بن مسعود - الدمام - عقد اجتماعًا بهذا الخصوص واتخذ التوصيات اللازمة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. "الشؤون الاقتصادية" يطلع على أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. Advertisements 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 05:42 PM عقد اجتماعًا بهذا الخصوص واتخذ التوصيات اللازمة عقد اجتماعًا بهذا الخصوص واتخذ التوصيات اللازمة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. ، "الشؤون الاقتصادية" يطلع على أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص ،

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