، مصادر "الخليج 365" ترصد عمالة هندية تذبح  لغير القبلة بالمسلخ الرئيسي بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأمانة" تنفي التقصير وتقول: "الملاحظات غير صحيحة"

قالت المشرفة العام على المكتب التنفيذي بأمانة محافظة جدة، فاطمة فهد الغامدي، رداً على ما نشرته "الخليج 365" بشأن رصد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بجدة، ملاحظات وقصوراً في المسلخ الرئيسي بالمحافظة، إن "الملاحظات غير صحيحة وجانبها الصواب، رغم التقرير المصور الذي تلقته "الخليج 365" عقب الزيارة للرئيس وأعضاء المجلس الأسبوع الماضي".

وأضافت "الغامدي": "الزيارة اقتصرت على خطة الحج ومناقشة استعدادات المسالخ لاستقبال ذبائح المواطنين".

ورصدت مصادر "الخليج 365" اليوم، وجود أكثر من 10 عمال من الجنسية الهندية يتبعون لأحد المطاعم الشهيرة بجدة، يذبحون إلى غير القبلة داخل المسلخ، في ظل عدم وجود مراقبين وغياب الأطباء البيطريين.

كما رصدت المصادر ذاتها، وجود يمنيين بدون هويات داخل المسلخ، رغم وجود حراسة ويلاحقون الزبائن منذ وصولهم للمسلخ دون مراقبة.

وكانت الأمانة قد وعدت بحل المخالفات التي رُصدت من قبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي، لكنها ما زالت مستمرة في ظل عدم وجود رقابة داخل المسلخ.