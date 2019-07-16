- 1/3
- 2/3
- 3/3
اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، البرنامج التوعوي "نقي"، لزوار ومرتادي منتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- تزامنًا مع موسم الطائف وإجازة الصيف.
وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف عبد الله بن علي الشهري: إن هذا البرنامج "نقي"، انطلق استكمالًا للبرامج والأنشطة التوعوية التثقيفية خلال موسم الإجازة الصيفية بالمحافظة، وامتدّ لمدة أربعة أيام. استفاد منه 570 زائرًا من أهالي الطائف والمملكة ودول الخليج.
وأضاف "الشهري" أن البرنامج، الذي شمل فعاليات مختلفة وعيادة "كفى" المتنقلة؛ لقي إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ حيث توجه العشرات منهم إلى مقر الجمعية ليلتقوا الأطباء المتخصصين، والذين بدورهم يطلعونهم على كيفية الإقلاع عن التدخين، ومساعدة ذويهم في التخلُّص من السموم، كما يحصلون على الأدوية التي تتناسب مع حالاتهم.
"كفى" توعي الزوار بخطورة التدخين عبر "نقي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، البرنامج التوعوي "نقي"، لزوار ومرتادي منتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- تزامنًا مع موسم الطائف وإجازة الصيف.
وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف عبد الله بن علي الشهري: إن هذا البرنامج "نقي"، انطلق استكمالًا للبرامج والأنشطة التوعوية التثقيفية خلال موسم الإجازة الصيفية بالمحافظة، وامتدّ لمدة أربعة أيام. استفاد منه 570 زائرًا من أهالي الطائف والمملكة ودول الخليج.
وأضاف "الشهري" أن البرنامج، الذي شمل فعاليات مختلفة وعيادة "كفى" المتنقلة؛ لقي إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ حيث توجه العشرات منهم إلى مقر الجمعية ليلتقوا الأطباء المتخصصين، والذين بدورهم يطلعونهم على كيفية الإقلاع عن التدخين، ومساعدة ذويهم في التخلُّص من السموم، كما يحصلون على الأدوية التي تتناسب مع حالاتهم.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:09 PM
تزامنًا مع موسم الطائف وإجازة الصيف
اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، البرنامج التوعوي "نقي"، لزوار ومرتادي منتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- تزامنًا مع موسم الطائف وإجازة الصيف.
وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف عبد الله بن علي الشهري: إن هذا البرنامج "نقي"، انطلق استكمالًا للبرامج والأنشطة التوعوية التثقيفية خلال موسم الإجازة الصيفية بالمحافظة، وامتدّ لمدة أربعة أيام. استفاد منه 570 زائرًا من أهالي الطائف والمملكة ودول الخليج.
وأضاف "الشهري" أن البرنامج، الذي شمل فعاليات مختلفة وعيادة "كفى" المتنقلة؛ لقي إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ حيث توجه العشرات منهم إلى مقر الجمعية ليلتقوا الأطباء المتخصصين، والذين بدورهم يطلعونهم على كيفية الإقلاع عن التدخين، ومساعدة ذويهم في التخلُّص من السموم، كما يحصلون على الأدوية التي تتناسب مع حالاتهم.
، "كفى" توعي الزوار بخطورة التدخين عبر "نقي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "كفى" توعي الزوار بخطورة التدخين عبر "نقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.