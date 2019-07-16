قرار من مجلس الوزراء بنقل مهمات مهرجان الجنادرية إلى هذه الجهة

قرر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية)، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة . وشهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم ، عدة قرارات هامة من بينها السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة .

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