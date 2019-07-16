حثت المباحث الإدارية، المواطنين والمقيمين على التواصل معها، باعتبارها الجهة المختصة والمخولة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة. وخصصت المباحث وسائل للتواصل معها وتلقي البلاغات عبر رقم الهاتف المجاني 908، بجانب استقبال البلاغات عبر البريد الالكتروني[email protected] ورقم الفاكس 011/4420057. وبثت المباحث الإدارية رسالة sms اليوم الثلاثاء نصت على التالي: “أخي المواطن.. أخي المقيم المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980 أو البريد الإلكتروني [email protected] أو الفاكس رقم: 011/4420057

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكن الإبلاغ عن جرائم الرشوة .. “المباحث الإدارية” توضح ‫ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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