بالصور.. 3 مخالفات صحية في صوالين التجميل النسائية بمكة

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، ضبط عدد من المخالفات في صوالين تجميل نسائية.

وذكر بيان صادر عن أمانة العاصمة المقدسة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ وحدة الرقابة النسائية واصلت الحملات الرقابية على صوالين التجميل النسائية، ورصدت عددًا من المخالفات الصحية.

وتمثّلت هذه المخالفات، بحسب البيان، في تدني مستوى النظافة، ووجود منتجات منتهية الصلاحية ومحظورة وغير آمنة.

وأشارت أمانة المنطقة إلى أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على الصوالين المخالفة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في شأنٍ آخر، تمكّنت بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي، من ضبط ثلاجة تنقل أسماكًا مجمدة لا تعمل فيها أجهزة التبريد، وأسفر عنها حجز المركبة وإتلاف 40 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.