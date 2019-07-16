بالصور.. الوزير الشبانة يناقش في القاهرة «تطوير العمل الإعلامي العربي»

شدّد وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، اليوم الثلاثاء، على أهمية إطلاع المجتمع الدولي بعدالة مطالب القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال كلمته في مستهل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية عشرة بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة؛ حيث رحّب الشبانة بالمشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي الذي استضافت الرياض جلسته الماضية، ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفال بالرياضِ عاصمةً للإعلام العربي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال الوزير: «اجتماعنا اليوم يأتي استمرارًا للجهود الرامية لتطويرِ العملِ الإعلاميِ العربيِ المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفعِ مستوى الوعي لدى شعوبِنا، وصياغة خطاب إعلاميٍ مؤثرٍ عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا».

وأضاف: «القضية الفلسطينية تأتي على رأسِ البنود التي نناقشها اليوم؛ نظرًا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية»، مؤكّدًا أهمية دور الإعلام العربيِ في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة؛ حتى يطلع العالم على عدالة مطالب القضية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الشبانة إلى أنّه نظرًا لأهمية العمل الإعلامي في إبراز ما تمثله القدس للأمة العربية، فإنّ الدورة الرابعة لجائزة التميُّز الإعلامي ليوم الإعلام العربي ستكون تحت شعار «القدس في عيون الإعلام».

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وأشاد بالعمل الإعلامي المتميز، الذي قام به اتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، والمتمثل في تكثيف نشر الأخبار المتعلقة بالقدسِ الشريف، من خلال التبادل الإخبارِي مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية، مع التأكيد على أهمية مواصلة وتعزيز هذه الجهود.

ونبّه الوزير في كلمته الافتتاحية، على أنّ اجتماع اليوم يناقش في البند الرابع تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارِي، والتي تضمَّنت دعوة وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تطبيق النقاط الخمس الواردة في الإعلان العربِي تحت عنوان «دعم العملِ العربِي للقضاء على الإرهاب»، وعلى رأسها الدعوة إلى عدم الوقوف موقف الحياد عند تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل معها على أنّها عدوان على الدولة والمجتمع، والتركيز على آثارِها السلبية على التنمية.

وعبّر الوزير الشبانة عن تطلعه في هذا الاجتماع إلى مراجعة واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي تم تحديثه بناءً على مرئيات الدول الأعضاء، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلسِ جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للمصادقة عليه، واختتم قائلًا: «نحن أمام ملفات ومحاور مهمة.. ونأمل أن نخرج بقرارات فاعلة، تترك أثرًا على الإعلام العربي».