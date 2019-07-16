«المدينة» تستخدم تقنية غير مسبوقة في تقاطع طريقي السلام والجامعات

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بوكالة المشروعات، تكثيف الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الجامعات.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ الأعمال تتم بوتيرةٍ عاليةٍ بعد تذليل كل العقبات وترحيل الخدمات؛ حيث يعد تصميم مشروع جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقًا)، وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة.

وأضاف أنّ هذا المشروع استخدمت فيه فكرة تقاطع «DDI»، التي تُنفذ لأول مرة بالمدينة المنورة؛ وذلك بهدف الحد من الاختناقات المرورية التي يشهدها التقاطع، وذلك من خلال إنشاء جسر علوي بطول 1200 متر، منها 400 متر جسر خرساني و800 متر مطالع ومنازل للجسر، وبعرض 12 مترًا لكل اتجاه، ويحتوي كل اتجاه على ثلاث حارات مرورية.