وزير التعليم: تحسين مستويات 7371 معلمًا ومعلمةً لـ«الخامس والسادس»

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتحسين مستويات 7371 معلمًا ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.
وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلمًا ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمين ومعلمات، حسب البيان.
وأكّدت «التعليم» تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينةً أنَّ المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18 / أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.
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