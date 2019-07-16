بالصور.. حملة مكثفة للحد من الإبل السائبة بـ«جنوب مكة»

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية ببلدية جنوب مكة الفرعية.
وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»: «بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون الجهات الأمنية ووحدات الذبح تنفذ حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية في مخططات ولي العهد 6 والتي تُشكِّل خطورة على مرتادي الطرق؛ حيث تمت مصادرتها وتسليمها لوحدات الذبح».
في شأن آخر، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنَّ بلدية المعابدة الفرعية أزالت 34 من الحواجز المخالفة والكتل الخرسانية التي تحجز بواسطتها مواقف السيارات بطرق عشوائية أمام بعض المنازل الخاصة والمباني السكنية داخل الأحياء، وتؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.
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