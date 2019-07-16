«طيبة» أول مولودة في موسم الحج الجديد.. وهدايا من المستشفى

سجّل مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، أول حالة ولادة في موسم حج هذا العام، لحاجة آسيوية رُزِقت بطفلة أسمتها طيبة.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ أسرة المستشفى حرصت على تقديم الهدايا والتبريكات لـ«الحاجة» بهذه المناسبة السعودية.
وغادرت والدة «طيبة» ومولودتها المستشفى، وهما يتمتعان بالصحة والعافية، بحسب البيان.
من جانبه، قدّم مدير عام المستشفى الدكتور سامي الرحيلي شكره للفريق الطبي المعالج، مؤكّدًا أنّ إدارة ومنسوبي المستشفى يسعون جاهدين لتقديم أرقى الخدمات الطبية وفقًا لتطلعات الحكومة الرشيدة سواءً لضيوف الرحمن أو المواطنين والمقيمين.
وأشار مدير المستشفى إلى التوجيهات المستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل والمتابعة الدائمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالحميد بن الرحمن الصبحي، وذلك للرقي بالخدمات الطبية المقدمة.
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