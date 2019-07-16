الفيصل يستقبل مديري فرع المالية وديوان المراقبة العامة بالمنطقة

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كما استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة المكلف حديثاً منصور الزهراني، وهنأ الأمير خالد الفيصل، الزهراني بمناسبة تعيينه، فيما عبّر الزهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، راجياً من الله النجاح في المهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.
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