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الفيصل يستقبل مديري فرع المالية وديوان المراقبة العامة بالمنطقة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ديوان المراقبة العامة بالمنطقة المعين حديثاً عبدالله الطياري، وهنأ سموه، الطياري بمناسبة تعيينه، مستعرضاً خطط ديوان المراقبة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، كذلك سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والديوان، بدوره قدّم مدير عام ديوان المراقبة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة, مؤكداً حرصه ومنسوبي القطاع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة المكلف حديثاً منصور الزهراني، وهنأ الأمير خالد الفيصل، الزهراني بمناسبة تعيينه، فيما عبّر الزهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، راجياً من الله النجاح في المهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.


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