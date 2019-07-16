السعودية اليوم / محافظ بارق يفتتح قسم التدريب بمركز الهلال الأحمر بالمحافظة



محايل 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

افتتح محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم قسم التدريب بمركز الهلال الاحمر بالمحافظة.

واطلع خلال افتتاحه للمركز على أقسامه، مستمعاً خلال ذلك لشرح مفصل عن محتوياته وأقسامه، ويهدف برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي يقدم الإسعافات الطبية الأولية التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية، مثل حالات توقف القلب والغصة والنزيف والكسور والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف .

واستعرض البناوي مع مسؤولي المركز أبرز المهام التي يقوم عليها العاملين بهذا القطاع المهم، وبعض الإرشادات التي يعكفون على شرحها في إطار عمل المركز التوعوي للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، على غرار الإسعافات الأولية التي يجب على الشخص أن يعرفها، نظراً لأهميتها البالغة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، وكيف ينبغي التدريب عليها في إطار البرنامج التوعوي للمركز ، بهدف التعامل الصحيح مع أي حالة طارئة وبالسرعة القصوى.

// انتهى //

16:10ت م

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