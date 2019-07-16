السعودية اليوم / مدير هيئة الأرصاد بالمنطقة الشمالية يلتقي مدير القطاع الشمالي بهيئة الغذاء والدواء



تبوك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

التقى مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي أمس, بمدير القطاع الشمالي بالهيئة العامة للغذاء والدواء جعفر الحمد، بحضور عدد من المختصين من كلا الجهتين.

وأوضح المهندس البلوي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجهتين والتنسيق المشترك لضمان تكاملية العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة من الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من التجارب لضمان الاستثمار الأمثل للجهود المبذولة وتطوير الخدمات المقدمة تسهيلاً لشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومناقشة المهام والإجراءات والاشتراطات لكلا الجهتين وتم استعراض آلية التفتيش الميداني للمنشآت وآلية إصدار التراخيص والأنشطة المستهدفة لكل جهة.

ولفت الانتباه إلى أنه جرى الاتفاق على عقد ورش عمل بمشاركة الشركاء من القطاع الخاص لتوضيح المتطلبات والاشتراطات لأصحاب المنشآت والتحديات والصعوبات التي تواجههم.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لأهمية التواصل الدائم بين الإدارات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.

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16:09ت م

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