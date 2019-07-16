السعودية اليوم / اجتماع عربي لتحديث الإستراتيجية العربية للبحث العلمي



القاهرة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال لجنة التنسيق العليا لمناقشة الإطار العام للإستراتيجية العربية للبحث العلمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستمر لمدة يومين برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، وبمشاركة خبراء مختصين من المنظمات العربية المعنية.

وقالت "أبو غزالة" في كلمتها خلال الاجتماع : إن قضية البحث العلمي تعدّ عصب التطور التكنولوجي والتنمية، مُعربة عن أسفها لانخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية.

ولفتت الانتباه إلى أن هناك مشكلة في التمويل للبحث العلمي في الدول العربية خاصة أن أغلب من يقوم بالدعم والتمويل هي مؤسسات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية تبلغ 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، ويبلغ عدد الباحثين في الوطن العربي 136 باحثًا لكل مليون شخص، بينما يبلغ العدد في اليابان 5 آلاف باحث والولايات المتحدة 4374 باحثًا، وروسيا 3425، والاتحاد الأوروبي 2439 باحثًا لكل مليون شخص.

وفيما يتعلق بالإنتاج والنشر العلمي، أفادت بأن نصيب بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 35% من البحوث العلمية المنشورة عالميًا، في حين لا يتعدى نصيب الدول العربية مجتمعة أقل من 1% من هذا النشر الدولي العلمي.

وأشارت إلى أن نحو 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون سنويًا البلدان العربية، ولا يعود 70 % منهم إلى بلدهم الأم، وينتقل نحو 50 % من الأطباء و23% من المهندسين، و15 % من العلماء العرب للعيش في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن قرارات القمم العربية الأخيرة أكدت عزم الدول العربية على تخصيص الموارد المالية والبنى المؤسسية اللازمة للتطوير والنهوض بمؤسسات البحث العلمي العربية، لافتة الانتباه إلى أنه تم اعتماد الإستراتيجية العربية الأولى للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وهي قيد التنفيذ والمتابعة حاليًا.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش ردود الجهات المعنية في ضوء المرئيات والمقترحات المقدمة والتوصيات التي وردت للأمانة العامة للجامعة العربية من المنظمات العربية المعنية حول هذا الإطار، كما وصلتها العديد من الآراء والردود حول الإستراتيجية، معربة عن أملها في ألا تأخذ هذه الإستراتيجية وقتا طويلا في الإعداد كما أخذت إستراتيجية البحث العلمي والابتكار الذي استمرت عملية إعدادها نحو ست سنوات.

// انتهى //

16:03ت م

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