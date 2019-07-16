السعودية اليوم / أمانة الأحساء تكثف جهودها لتجهيز مسالخها الثلاثة خلال أيام عيد الأضحى



الأحساء 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واس

أوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة تكثف جهودها في الفترة الراهنة لإتمام تجهيز مسالخها الثلاثة لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وذلك وفق خدمات تهدف إلى التيسير عليهم في استلام وتسليم الذبائح ، منوهاً الى ان العام الحالي سيشهد تخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وصالة أخرى مخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير خدمة wi fi مجاناً .

وبين أمين الأحساء خلال جولته التفقدية للمسلخ اليوم أن الأمانة وفي كل عام تعمل على تعزيز استعداداتها لاستقبال"موسم الأضحى" من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل لجان الإشراف التابعة للأمانة، بالإضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، بالإضافة الى تكليف لجنة لـ (الذبح العشوائي) التي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن الأمانة حددت البرامج والآليات المستمرة للتأكيد على عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل واثناء وبعد الذبح، محذراً في الوقت ذاته من خطورة الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة والتي تتم وسط ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، مما يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية مما يتسبب في تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم ، اضافةً الى ان عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ، وكذلك عدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها.

// انتهى //

15:55ت م

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