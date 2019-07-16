السعودية تجدد رفضها ادعاءات الدوحة وضعها عراقيل أمام حجاج قطر

جددت السعودية رفضها ادعاءات الدوحة بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام الحجاج القطريين.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، إن مزاعم الدوحة بخصوص وضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة أمر ينافي الحقيقة.

وأكد البيان أن الجهات المختصة في السعودية هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

واستقبلت الأراضي السعودية، العام الجاري، قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، فيما ستستقبل مليوني حاج من جميع دول العالم، بحسب البيان نفسه.

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ووجهت الرياض الشكر لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة السعودية لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقبل أيام، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر.





ووجهت الوزارة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر، هذا العام كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، لبحث كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر، لكن وفد الدوحة غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج.

وترتب على هذه الخطوة، عدم منح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج بها حتى تقوم بالاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في السعودية.

وأمام ذلك، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج "واجبة وعاقلة".

ووجه قرقاش رسالة إلى قطر بأن الأولوية لها "ألا تسيّس الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".