منشآت تحتفي بالمشاريع الصحية الناشئة

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع وزارة الصحة في الرياض أمس، حفل تخريج المشاركين والمشاركات في برنامج مسرّعة القطاع الصحي.

ويهدف البرنامج إلى دعم المشاريع الناشئة في المجال الصحي وتحديداً في مراحلها الأولى وتسريع عجلة نموها من خلال ورش العمل المكثفة وتقديم التوجيه اللازم.

وقال مدير عام تخطيط ريادة الأعمال محمد العريفي في كلمة له خلال الحفل أن “منشآت” حرصت خلال المرحلة الأولى والثانية لبرنامج مسرعة القطاع الصحي على دعم وتمكين الشركات والمشاريع المبتكرة في القطاع الصحي بالمملكة، مؤكداً أن الهدف من هذه المسرعة يتمثل في خلق بيئة مهنية صحية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

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وأشار إلى أن المشاريع المتأهلة أتمت برنامج تدريبي وتوجيهي مكثف لمدة 3 أشهر، وانتظم رواد الأعمال في برنامج خاص للإرشاد والتدريب على أيدي مرشدين وخبراء ومدربين، كما حصلوا على دعم مالي، مبيناً أن “منشآت” ستستمر في دعم هذه المشاريع ومتابعتها وتلبية احتياجاتها وزيادة فرص نجاحها خلال الفترة المقبلة.

وبلغ عدد المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية 12 مشروعاً من أصل 100 فكرة مشروع قدمت في المرحلة الأولى لمسرعة القطاع الصحي، وذلك بعد أن نجحت تلك الشركات الناشئة في اجتياز كافة مراحل التقييم التي أشرفت عليها لجنة متخصصة من الخبراء، حيث حصلت المجموعات المشاركة على عدد من البرامج التدريبية والتوجيه والإرشاد اللازمين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

وخضعت عملية تأهيل المشاريع لمراجعة دقيقة وتطبيق معايير عدة من ضمنها مدى حداثة الفكرة والابتكار فيها والقابلية للنجاح بالسوق والآثار الإيجابية المتوقعة في الاقتصاد.

يُذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج والمتمثلة بـ”مخيم توليد الأفكار”، تضمنت مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات المختلفة، لتدريب ريادي الأعمال على العديد من الأفكار الإبداعية وتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ريادية، وكيفية تقديم وتسويق وعرض الأفكار أمام لجنة المحكمين، وكيفية الدخول في الشركات الناشئة وإنشائها والتسويق لها، في حين ركزت المرحلة الثانية المتمثلة بـ”معسكر تطوير الأفكار التدريبي”، على تطوير 25 فكرة من مخيم توليد الأفكار، مع التركيز على موضوعات محددة تشمل أساسيات نماذج الأعمال، وبناء خطط التنفيذ، التسويق والمالية، الأنظمة والقوانين الطبية.